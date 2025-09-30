Trump İsrail'i Karıştırdı!

İsrail merkezli News Israel, görüşmeyi 'tarihin en büyük tiyatrosu' olarak niteledi. Haberde, 'Shakespeare bile bu oyunu ondan iyi yazamazdı. Netanyahu, Trump'ın egosunu şişirmek için utanç verici bir hayranlık gösterisi sergiledi' denildi.İsrail basınından Kikar haber sitesi, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini sert şekilde eleştirdi. Netanyahu'nun eski sözcüsü Omer Dostri, 'Bu görüşme Tel Aviv için mutlak başarısızlıktır' dedi. Aşırı sağcı bakanlar da Trump'ın Gazze planına tepki göstererek, 'Hamas'ı Gazze'de bırakmak yerine, ordumuzun bölgeyi terk etmesi saçmalık. Netanyahu'nun beyaz bayrak sallama yetkisi yok' çıkışında bulundu.İsrail'in The Times of Israel gazetesi ise Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği Gazze önerisini, önde gelen Arap ve Müslüman ülkelerinin de desteğiyle benimsemiş gibi göründüğüne dikkati çekildi.Haberde, 'Netanyahu, Trump'ın önerisinden daha iyi bir yol olmadığını kabul etmiş gibi görünüyor. Bu durum, siyasi geleceğini zora sokacak' yorumuna yer verildi.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katar'a özrü Nazi Almanyası ile Büyük Britanya, Fransa ve İtalya arasında 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'na benzetti. Smotrich, 'Terörü destekleyen ve finanse eden bir devletten özür dilemek utanç vericidir' ifadelerini kullandı.İsrailli basın kuruluşu The Jerusalem Post'ta Yisrael Beytenu lideri Avigdor Liberman'ın Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini eleştirmesine yer verildi. 'Netanyahu'nun 7 Ekim katliamını bugüne kadar kınamayan Katar'dan özür dilemesi inanılmaz. Ancak görev süresi boyunca İsrail halkından hiçbir zaman özür dilemedi.' sözlerine dikkat çekildi.Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun özür dilemesinin ardından ABD merkezli X sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide 'Netanyahu Katar vatandaşlarından değil, İsrail vatandaşlarından özür dilemeli.' sözlerine yer verildi.