Trabzon’da insansız deniz aracı alarmı...

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, suda yabancı menşeli bir insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, buldukları cismi kıyıya getirerek Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerine teslim etti.LİMAN ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİİnsansız deniz aracı güvenli bölgeye alınırken, liman giriş-çıkışları kapatıldı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Konu ile ilgili detaylı inceleme için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 'TEKNİK İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR'Valilikten yapılan yazılı açıklamada, limanda balıkçıların ağına takılan cismin yabancı menşeli olduğu değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur.LİMAN GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDIFenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz, gece saatlerinde balıkçıların bulduğu insansız deniz aracını limana getirdiğini belirterek, şunları söyledi:Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi incelemeye aldı ve içerisinde tehlikeli madde olabileceği düşüncesiyle rıhtıma bıraktı. Bomba imha ekibi geldi, limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen ekip de incelemelerini sürdürüyor.