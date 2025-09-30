Çorum'da CHP kongresi karıştı! Memleketin en büyük hırsızı

CHP'de süren tartışmalar bitmek bilmiyor...CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası, teşkilatta da kendini göstermeye başladı.Partide 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege ve ilçe seçimleri, birçok şehirde kavgalara sahne oldu.CHP 39. Olağan Çorum Merkez İlçe Kongresi'nde tansiyon yükseldi.Partinin önceki dönem il başkanlarından Gazi Özkubat, yaptığı konuşma sırasında çıkan tartışmalara sert tepki göstererek bir partiliyi hırsızlıkla suçladı.Ali Çan ve Resul Yiğitoğlu'nun başkanlık için yarıştığı kongrede söz alan Gazi Özkubat, bazı partililerin kişisel hırsları ve çıkar hesapları nedeniyle kongrenin huzurunu bozduğunu söyledi.Özkubat, 'Birileri hırslarını tatmin etmek için kongrenin huzurunu bozuyor. Belediye başkanı olacakmış da milletvekili olmayacakmış da... Kim ne olursa olsun, partinin huzurunu bozmaya hakkı yok.' ifadelerini kullandı.Konuşmasına 'zorbalık' eleştirisiyle devam eden Özkubat'ın, 'Eğer zorbalıkla bu iş çözülecekse, benden büyük zorba yok Çorum'da, onu bilin. Oyarım lan adamı.' sözleriyle gerilimi artırdı.Bu sözlerin ardından dinleyiciler arasındaki bir partili ile Özkubat arasında sözlü atışma başladı.Duruma sinirlenen Özkubat, kendisine tepki gösteren kişiye yönelik, 'Konuşma lan, sus be. Terbiyesiz hırsız.' diye bağırdı.Öfkesi dinmeyen Özkubat, aynı kişiyi işaret ederek, 'Hırsız bak. Bu adam Çorum'un en büyük hırsızı, partinin en büyük hırsızıdır. Benim bildiğim şeyleri siz bilmiyorsunuz.' diyerek ağır ithamlarda bulundu.Özkubat, konuşmasının devamında ise 'O İsmail'i, hırsız İsmail'i bana bulacaksınız.' diyerek salondakilere seslendi.Yaşanan gerginlik üzerine diğer partililer, araya girerek Özkubat'ı sakinleştirmeye çalıştı.