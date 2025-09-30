2 Askerimiz Şehit Oldu!

Kaza saat 08.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 2 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Kaza, Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, 1 vatandaşımız ise vefat etmiştir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'inin durumu iyi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir.'