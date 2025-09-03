Mevlid Kandili Mesajları, Kandil Mesajları, 2025 Kandil Mesajları Nelerdir? Resimli Kandil Mesajı, Ayetli, Hadisli, Dualı Mesajlar...

İslam dünyasında büyük önem taşıyan Mevlid Kandili, bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak ediliyor. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifini anmak için bu mübarek geceyi ibadet, dua ve manevi paylaşımlarla geçiriyor. Bu özel gece vesilesiyle vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri anlamlı kandil mesajlarını araştırıyor. İşte resimli, ayetli, hadisli ve dualı 2025 Mevlid Kandili mesajları…

Mevlid Kandili, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda manevi bir yenilenme ve ibadet gecesidir. Bu özel gün vesilesiyle vatandaşların camilerde ibadet etmeleri, Kur'an tilaveti dinlemeleri ve bolca dua etmeleri tavsiye ediliyor.Mevlid Kandili, İslam dünyası için en kıymetli gecelerden biridir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu gece; ibadet, tövbe, dua ve salavatlarla geçirilir. Camilerde Mevlid-i Şerif okunur, dualar edilir ve toplumsal dayanışma pekişir.1- Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin.2- Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğum gecesi hayırlar getirsin.3- Bu mübarek gecede gönülleriniz huzurla, dualarınız kabul ile dolsun.4- Mevlid Kandili, kalplerin nurlandığı, gönüllerin huzura kavuştuğu bir gecedir. Hayırlı Kandiller.1- Bu özel gecede, kalplerimiz Peygamber Efendimiz'in nuru ile aydınlansın, dualarımız kabul, hayatımız bereketli olsun. Mevlid Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

2- Peygamber Efendimiz (SAV) dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin, gönüllerinizi huzurla doldursun.



3- Mevlid Kandili vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız artsın. Rabbim sevdiklerinizi yanınızdan eksik etmesin, gönlünüze huzur nasip etsin.







Ayetli Mevlid Kandili Mesajları



1- Hamdolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi,21)



2- Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi, 107)



3- Allah ve melekleri Peygamber'e çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.” (Ahzâb Suresi, 56)







Hadisli Kandil Mesajları



1- Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim. (Hadis-i Şerif)2- Ümmetimden bana en yakın olanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. (Hadis-i Şerif)3- Sizden biriniz, beni anne-babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. (Hadis-i Şerif)1- “Allah'ım! Bu mübarek gecede kalplerimizi imanla, gönüllerimizi huzurla doldur. Dualarımızı kabul eyle, ümmetimize birlik ve dirlik nasip eyle. Âmin.”2- “Ya Rab! Sevdiklerimizi koru, günahlarımızı bağışla, bizi affına layık kullarından eyle. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.”3- “Bu mübarek gecede dualarınız kabul, kalpleriniz huzurlu, yuvalarınız bereketli olsun. Hayırlı Kandiller.”Vatandaşların en çok tercih ettiği kandil mesajları, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden resimli paylaşım şeklinde oluyor. İşte o görsellerden bazıları...