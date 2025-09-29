Yeşil Bursa Kurudu!

Korkulan oldu...Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm veriyordu.Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum içler acısı hale gelmeye başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 2,33'e kadar geriledi.Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.Söz konusu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı barajlarda 12 günden daha az su kaldı.Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, şöyle devam etti:Şu anda Bursa'nın barajları Doğancı ve Nilüfer'deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84 ve hiç yağmur yağmaması durumunda 12 günlük suyumuz kaldı. Söz konusu barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda.