Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak? Soğuklar Geliyor Mu?

Hava sıcaklığı düşüyor, yağışlar geri dönüyor. Özellikle kuzey kesimlerde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.Yeni haftada Batı Karadeniz Bölgesi ve Marmara kıyılarında yerel kuvvetli yağış görülecek. Antalya'da ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık yer yer 30 dereceyi aşacak.Hafta ortasına doğru yurdun İç, Batı ve Kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak etkili olacak. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise hava açık ve güneşli geçecek.3 büyükşehirde hava durumuİstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise İstanbul'da 19, Ankara ve İzmir'de 22 derece civarında olması tahmin ediliyor.