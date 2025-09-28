Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 2.Etap Son Durum...

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı ikinci personel alımı gündemdeki yerini koruyor. İlk alım sürecinde bakanlık kadrolarına biyologdan büro personeline, çocuk gelişimcisinden sağlık teknikerine kadar pek çok branşta atama yapılmıştı. Bakan Kemal Memişoğlu, ikinci etap alımlara dair tarih açıklamasında bulunarak sürece ilişkin merakları artırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından, ikinci etap personel alım süreci için takvim netleşti.Temmuz ayında yapılan değerlendirmelerde konuşan Bakan Memişoğlu, 'Ekim ayında 18 bin personel için ilan yayımlayacağız ve alımları gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Ekim ayına sayılı günler kala gözler yeni alımlara çevrilmiş durumda. Ancak henüz başvuru kılavuzu paylaşılmadı. Bakanlık tarafından ekim ayında yayımlanacak duyurunun ardından, 2. etap personel alımı için başvurular resmen başlayacak.Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk personel alımında, farklı branşlara yapılan atama sayıları açıklandı. Buna göre en fazla alım 7.597 kişiyle hemşirelik kadrosuna yapıldı. Onu, 1.786 kişiyle ilk ve acil yardım teknikerliği izledi.Diğer branşlarda ise dağılım şu şekilde gerçekleşti:Ebe: 1.280Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı): 397Sağlık teknikeri (diyaliz): 225Sağlık teknikeri (eczane): 135Sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji): 132Fizyoterapist: 121Diyetisyen: 74Çocuk gelişimcisi: 75Psikolog: 30Sosyal çalışmacı: 67Dil ve konuşma terapisti: 44Odyolog: 17Biyolog: 10Gerontolog: 6Ayrıca tekniker ve teknisyen pozisyonlarında toplam 508 kişi, destek personeli kadrosunda ise 15 kişi göreve başladı.KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.