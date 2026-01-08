Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a su tepkisi! 'Ankara’ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir.'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Ankara'da yaşanan su problemine dikkat çekerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi. Osman Gökçek, 'Ankara'ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir. DSİ'nin Çamlıdere Barajı ana iletim hattı yenilemesine 2025'te başlayıp işi yüzde 80 seviyesine taşıması ve projeyi 2027 yerine 2026'da bitirecek olması, Mansur Yavaş'ın hayati konuda nasıl sınıfta kaldığını açıkça göstermektedir.' ifadelerini kullandı.Osman Gökçek paylaşımında, 'Mansur Yavaş, Ankara'yı susuz bıraktı. Ama Devlet Su İşleri, 31 kilometre şuan da Çamlıdere'den gelen hatları yeniliyor. 2025 yılında yapılan ihale sonrası, 2027 yılında teslim edilecek olan bu hat bir sene erkene çekilerek inşallah 2026 yılında teslim edilecek. Bizler AK Parti olarak çalışmaya devam ediyoruz. Mansur Yavaş ise konserlerde, tabutlarda, Ankara'nın tepesine diktiği iki tane kazıkta, Ankaralı'nın parasını çarçur etmeye devam ediyor. Bizler işimizin başındayız, işimizin takibindeyiz.' şeklinde konuştu.