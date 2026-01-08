Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a istifa çağrısı! Su tankerleriyle mahallelere gidildi

Ankara milletvekili Osman Gökçek, Pursaklar ilçesinde ilçe teşkilatıyla birlikte yaptığı açıklamada Ankara'daki su kesintilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ yönetimi için istifa çağrısında bulundu.Pursaklar'da su tankerleriyle sahaya çıktıklarını belirten Gökçek, vatandaşlara su dağıtımı yaptıklarını söyledi. Gökçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Evet, Pursaklar ilçemizde, Pursaklar ilçe teşkilatımızla bir aradayız. Gördüğünüz bu su tankerini suyla doldurduk, vatandaşımıza dağıtmak üzere buraya geldik.”Su sorununun sorumlusunun Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu savunan Gökçek, “Sayın Mansur Yavaş Ankara'yı susuz bıraktı, kendisinin istifa etmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.Altyapı sorunlarına da değinen Gökçek, Kesikköprü hattını işaret ederek sert eleştirilerde bulundu. Gökçek, konuşmasında şu sözlere yer verdi:“Kesikköprü'den gelen su borularını patlattınız. Ankara'nın paralarını konserlerde iki tane diktiğiniz kazıkla harcadınız. Karton bardaklarda, tabutlarda, ceset torbalarında Ankara'nın parasını heba ettiniz.”Su kesintileriyle ilgili yapılan açıklamalara da tepki gösteren Gökçek, sorunun vatandaşa yıkılmaya çalışıldığını savundu. Gökçek, şu ifadeleri kullandı:“Utanmadan vatandaşa çıktınız dediniz ki, sizin evinizde depolar yoksa, hidroforlarınız iyi çalışmıyorsa bu yüzden bu sorun ortaya çıkıyor dediniz. Sorunu vatandaşın üstüne yıkmaya kalktınız.”Ankaralıların büyük sıkıntı yaşadığını belirten Gökçek, su tankerlerinin mahallelere gönderilmeye devam edeceğini ifade etti. Gökçek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:“Değerli Ankaralılar, biliyorum çok sıkıntı çekiyorsunuz. Biz de bu sıkıntınıza birazcık da olsun çare bulabilmek adına bu su tankerlerini mahallelerimize göndermeye başlıyoruz.”“Sayın Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürü, bir an önce istifa etmeniz gerekiyor. Bu resmen bir kepazeliktir. Bir an önce istifa edip Ankara'nın üstünden o kirli ellerinizi çekmenizi bekliyoruz.”