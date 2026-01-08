Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturması! Sanıklar hakkında yeni karar

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın, 'nitelikli zimmet' suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Festiva ve Enfest Organizasyon şirket sahibi tutuklu sanık Selahattin Çelikkaya'ya söz verdi.Çelikkaya, kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yargılandığını ancak organizasyon sektörüne devlet üniversitelerinde ücretsiz festivaller düzenleyerek başladığını söyledi. 2005–2012 yılları arasında, üniversite festivalleri yasaklanana kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Çelikkaya, 'Bu işi doğru yapmasam ve güven vermesem üniversitelerden yetki belgesi alamaz, yıllarca sürdüremezdim. Yıllardır işin mutfağındayım, nereye ne kadar harcanacağını çok iyi bilirim' dedi.'KİMSE BANA İŞ VERMEDİ'Çelikkaya, bilirkişilerin yetersiz olduğunu, raporda maliyetlerin düşük gösterildiğini ve amaçlarının kendilerini kamu zararı oluşturmuş gibi göstermek olduğunu iddia etti. ABB için 19 konser düzenlediğini belirten Çelikkaya, bu etkinliklerin fahiş fiyatlarla yapıldığı iddiasını reddederek, 'Kenan Doğulu, Athena, Mor ve Ötesi gibi sanatçılarla 20 yıldır çalışıyoruz. Büyük sanatçılarla sorunsuz ve doğru bütçelerle iş yapabilen, güven kazanan firmalar bu işi yapabilir. Kimse bana iş vermedi, projeyi ben ürettim ve işi ben aldım' dedi. Hakkında aleyhe beyanda bulunan Osman C.T. ve Fulya K.'nın yaptığı işleri anlayamayacağını söyleyen Çelikkaya, 'Biz bir saatlik konser için 20 günlük sahne kurulumu yaparız. Aksi halde asıl kamu zararı oluşur. Belediyenin, sanatçının ve şirketin marka değeri zarar görür' ifadelerini kullandı.BELEDİYE 18 AYDIR ALACAĞIMI ÖDEMİYORABB'ye sundukları projelerde önce bütçeyi hazırladıklarını, ardından Kültür Dairesi'ne teklif verdiklerini anlatan Çelikkaya, Hacı Ali Bozkurt'la yapılan görüşmelerin işin gereği olduğunu söyledi. Çelikkaya, 'Projelerin maliyetleri kalem kalem incelenir, pazarlık yapılırdı. 'Bütçemiz yok' denilerek reddedilen projelerimiz de oldu. Menfaat ilişkisi olsaydı bu projeler kabul edilmez miydi?' dedi. Konserlerin yüksek maliyetli organizasyonlar olduğunu vurgulayan Çelikkaya, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek, 'Bu süreçte fiilen batırıldım. Belediye 18 aydır alacağımı ödemiyor. 20 yıllık emeğim yok sayıldı. Her şeyi çalışarak kazandım, hiçbir zaman harama bulaşmadım. Biz siyaset üstü çalışır, emeğimizle geçiniriz' ifadelerini kullandı. Çelikkaya, alanında uzman bilirkişiler tarafından yeni bir rapor hazırlanmasını talep ederek, 'Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum.' dedi. Sanık avukatları da bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, raporda bulunan maliyetlerin yanlış hesaplandığını savunarak yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları bu aşamada tutukluluğun ağır bir ceza olduğunu belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.TUTUKLU SANIKLARIN HEPSİ TAHLİYE EDİLDİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutkusuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 31 Mart'a ertelendi.