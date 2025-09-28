Everest'e Çıktı! Tarihe Geçti...

Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanıp, ek oksijen kullanmadan zirveden kayakla inen ilk kişi Polonyalı sporcu Andrzej Bargiel oldu.37 yaşındaki Bargiel, 2019 ve 2022'deki denemelerini kötü hava ve tehlikeli koşullar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Üçüncü girişiminde zirveye ulaşan sporcu, “Zirveye çıkmak son derece zordu. Hayatımda bu kadar uzun süre yüksek irtifada kalmamıştım. Oksijensiz Everest'ten kaymak yıllardır içimde büyüyen bir hayaldi” dedi.Bargiel, Everest'in “ölüm bölgesi” olarak bilinen 8 bin metre üzerindeki bölümünde yaklaşık 16 saat geçirdi. Bu bölgede oksijen seviyeleri deniz seviyesinin üçte birine düşüyor ve beyin hasarı, akciğerde sıvı birikmesi hatta ölüme yol açabiliyor.Ertesi sabah, Everest'in en riskli parkurlarından biri olan Khumbu Buzul Geçidi'nden ana kampa indi. Bu inişte, kardeşi Bartek'in yönettiği drone ile kısmen yönlendirme aldı.Bargiel'in ekibi, başarının “dağ kayakçılığında çığır açan bir dönüm noktası” olduğunu duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk da X hesabından, “Gökyüzü sınır mı? Polonyalılar için değil! Andrzej Bargiel Everest'ten kayarak indi” paylaşımında bulundu.Bargiel, 2018'de dünyanın ikinci en yüksek zirvesi K2'den kayakla inen ilk kişi olmuştu. Guardian'a 2020'de verdiği röportajda, “Kimse bunun yapılabileceğine inanmıyordu, hatta kardeşim bile şüpheliydi. Bana sabrın değerini öğretti ve hayallerini kimsenin senin yerine gerçekleştiremeyeceğini gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.