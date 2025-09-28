Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyonistleri Korkuttu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bosphorus Diplomasi Forumu'nda uluslararası sistemi ve İsrail'i eleştiren açıklamalarda bulundu. İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, 'İsrail'in Gazze'de 100 milyar doları bulan yıkımın faturası ödetilmelidir.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan'ın yaptırım çağrısı İsrail'de geniş yankı uyandırdı. Özellikle Başkan Erdoğan'ın 'İsrail 100 milyar dolar ödemeli' sözü Siyonist medyada rahatsızlığa neden oldu.Maariv Gazetesi, 'Erdoğan'dan bomba çıkış: İsrail 100 milyar dolar ödemeli' başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki diplomasi forumunda İsrail'i ve uluslararası toplumu sert şekilde eleştirdiği bildirildi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu soykırım nedeniyle yargılanmalı sözüne de yer verildi. Maariv, Netanyahu'nun sert sözlerle hedef alındığını belirtti.Haberde, Başkan Erdoğan'ın yaptırım talebi şu ifadelerle yer aldı: 'Başkan Erdoğan, 'İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, uluslararası spor turnuvalarına katılması yasaklanmalı, ekonomik açıdan da Gazze'deki yıkımın hesabı İsrail hükümetine ödettirilmeli; bu bedel 100 milyar dolar' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı ticaret ve diğer alanlarda aldığı önlemlerin diğer devletlere de örnek olması gerektiğini belirtti.'Maariv, Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan 'Küresel Sumud Filosuna' destek verdiğinin de altını çizdi.Ice haber sitesi ise Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'İsrail'in büyük rakibi tazminat talep ediyor: 100 milyar dolar ödeyin' başlığıyla verdi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki yıkım nedeniyle İsrail'den devasa tazminat talebiyle üslubunu sertleştirdiği aktarıldı.İsrailli haber sitesi, Başkan Erdoğan'ın uluslararası sistemi eleştirdiğini, ancak en sert eleştirilerini de İsrail'e yönelttiğini belirtti.Haberde, 'Başkan Erdoğan dramatik bir ekonomik talep dile getirdi: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yıkım için 100 milyar dolar ödemek zorunda,' diye kesin bir dille ilan etti ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini ekledi. Erdoğan, Türkiye'nin ticari ve siyasi önlemlerinin diğer ülkelere örnek olması gerektiğini savundu ve böyle adımlar atılmazsa savaşın bölgenin ötesine yayılacağı uyarısında bulundu.' ifadeleri kullanıldı.Haber sitesine göre İsrail'den talep edilen yüksek tazminat, sadece sözlü bir kınama değil, gerçek bir ekonomik ve diplomatik baskı oluşturma girişimi olarak değerlendiriliyor. Habere göre bu girişim, Türkiye'nin Orta Doğu politikasını şekillendirmede merkezi bir aktör olma arzusunu da yansıtıyor.Haberde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının, Türkiye'nin bir yandan farklı küresel güçlerle ilişkiler yürütüp, diğer yandan da stratejik bağımsızlığını koruyarak Orta Doğu, Balkanlar ve Karadeniz'de artan bölgesel etkisini sürdürme çabalarının ortasında geldiği bildirildi.Haber sitesi son olarak, Başkan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin komşu halkların acılarına kayıtsız kalamayacağı' sözüne yer vererek, bu açıklamaların insani değerleri bölgesel jeopolitik çıkarlarla harmanlayan bir dış politikayı yansıttığını belirtti. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi, uluslararası sistemi reforme edebilecek ve bölgedeki barış çabalarını destekleyen etkili bir bölgesel güç olarak konumlandırma çabasını gösterdiğini vurguladı.