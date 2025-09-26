Peygamber'e Saygısızlık İçin İstenen Ceza!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma açmıştı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklanmıştı.