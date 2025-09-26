  • USD: 41,40 - 41,47
Malatya'da Büyücü Operasyonu!

Malatya'da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 kişi gözaltına alınırken, hesaplarında da 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

Ekleme: 26.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.09.2025 - 13:10 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: DHA
Malatya'da Büyücü Operasyonu!Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLEDİ

Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce euro ve dolar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.