İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Tarihi Mektup!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hareket geldi.Hacıosmanoğlu, katil İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistin için FIFA, UEFA ve tüm ulusal futbol federasyonlarına çağrıda bulundu ve mektup yazdı.İbrahim Hacıosmanoğlu, yolladığı mektupta, futbolun her zaman bir spordan daha fazlası olduğuna dikkati çekti.Hacıosmanoğlu, 'Futbol, farklı kültürleri bir araya getiren, dostluğu pekiştiren ve insanlar arasındaki dayanışma bağlarını güçlendiren evrensel bir dildir. Bu değerlerden hareketle, İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen yasa dışı (ve daha da önemlisi, tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez) durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz.' ifadelerini kullandı.'Durum uzun süredir çaresizdi ancak son günlerde çeşitli kurumların müdahaleleriyle aciliyet seviyesi yeni bir boyuta ulaşmıştır.''Salı günü, iki yıllık bir soruşturmanın ardından Birleşmiş Milletlerin bağımsız komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini teyit etmiş ve İsrail ile tüm devletlere, soykırımı sonlandırma ve sorumluları yargılama yönündeki uluslararası hukuk yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştur.''Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etmiştir.''Bu hafta başında, binlerce aktör, yönetmen, müzisyen ve diğer eğlence sektörü profesyoneli, Filistin halkına karşı soykırım ve 'apartheid' uygulamakla suçlanan İsrail film kurumlarıyla çalışmamayı taahhüt eden yeni bir bildiri imzalamıştır. Haftalardır dünya çapındaki hükümetler, soykırımı kınamakta ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını talep etmektedir.'Yıllardır insani yardım kuruluşları, İsrail'in eylemlerinin yol açtığı ölümleri ve acıları gündeme getirmektedir. Bu süreçte, her gün giderek daha fazla masum insan (çocuklar, sağlık çalışanları, çatışmayı haberleştiren gazeteciler, profesyonel futbolcular ve taraftarlar) hayatını kaybetmektedir.'Hacıosmanoğlu, FIFA ve UEFA'nın; Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaştan yalnızca dört gün sonra uluslararası spor organizasyonlarından sonra men ettiğini ancak Filistin söz konusu olduğunda aynı tutum ve önlemlerin uygulanmadığını vurgularken, şu ifadeleri kullandı: