CHP'de Özel Diktatörlüğü Devam Ediyor!

Cumhuriyet Halk Partisi; şaibeli kurultaylar, delegelere pavyonlarda verilen paralar ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarıyla çalkalanıyor.CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmezken, muhalif olan isimler ise partiden tek tek ihraç ediliyor.Bu isimlerin tasfiyesi için kritik gün ise bugün...CHP'nin, parti içindeki 16 muhalif ismi ihraç etmesi bekleniyor.Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç etmesinin beklendiği isimler arasında, yaptıkları açıklamalar sebebiyle partiye zarar verdikleri öne sürülen eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek yer alıyor.38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için dava açan Özlem Erkan ve avukatı Cevahir Kılıç ile İl Başkanlığı'na geçici olarak atanan heyette bulunan Gürsel Tekin, Erkan Narsap ve Zeki Şen, ihraç edilecek isimler arasında bulunuyor.YDK, yine CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt ile İstanbul'daki bazı eski ilçe başkanlarının da ihracını görüşecek.İhraç edilecek isimlerin büyük bir çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkat çekerken CHP kurmayları, partiyi kamuoyunda tartışmalı hale getiren ve zarar verecek açıklamalarda bulunan isimlerin ihracına devam edileceğini belirtti.