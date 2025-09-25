Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

Alman otomotiv devi Mercedes, Çin pazarı için özel bir sürüş destek sistemi geliştirmek üzere yapay zekâ girişimi Momenta ile güçlerini birleştirdi. Böylece BMW ve Audi'den sonra Momenta teknolojisini kullanan üçüncü büyük marka oldu.Mercedes ve Momenta'nın ortak duyurusuna göre, yeni sistem Momenta'nın “Flywheel” adlı büyük dil yapay zekâ modeli üzerine inşa edilecek. Bu akıllı sürüş desteği, bu sonbaharda Çin'de üretilecek tamamen elektrikli CLA modelinde ilk kez karşımıza çıkacak. Sistem; otoyollarda, şehir içi yollarda ve otoparklarda sürücülere yardımcı olacak. Mercedes-Benz'in gelecekteki modellerinde de bu teknolojiye yer verileceği belirtiliyor.2016 yılında Şanghay yakınlarındaki Suzhou'da kurulan Momenta, Ren Shaoqing tarafından hayata geçirildi. Ren, 2020'de Nio'ya katılarak şirketin akıllı sürüş Ar-Ge'sine liderlik etmişti. Bugün Momenta'nın faaliyet alanı yalnızca Çin'le sınırlı kalmayıp Almanya, Japonya ve ABD gibi pazarlara da yayılmış durumda. Şirket bugüne kadar SAIC Motor, General Motors, Toyota ve Bosch gibi devlerden stratejik yatırımlar aldı.BMW, temmuz ayında Momenta ile yaptığı anlaşmayla yeni nesil yerli üretim modellerine akıllı sürüş teknolojileri ekleyeceğini açıklamıştı. Audi ise SAIC ile ortak geliştirdiği yeni “AUDI” markası altında ilk seri üretim modeli olan E5 Sportback'i, Momenta'nın “End-to-end Big Model” (EBM) sürüş destek sistemiyle piyasaya sürdü.