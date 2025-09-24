'Tarihi Komisyon'da Filistin vurgusu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 10 ülkenin kararı her türlü takdirin üzerindedir

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan ve 12 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 ülkenin BM Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararı almış olması her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık ediyorKurtulmuş'un satır başları şu şekilde;TBMM olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki oturumda ortaya koyduğu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek isterim(Filistin'i tanıma kararı alan ülkeler) TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum.