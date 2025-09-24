  • USD: 41,37 - 41,45
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'yle mücadele aralıksız sürüyor...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

5 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de Bursa merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen N.Ç., A.F.A., V.Ş., Z.Ö. ve R.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.