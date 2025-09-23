Osman Gökçek ortaya çıkarmıştı! Sonuç şaşırtmadı:CHP'li ABB'den 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından işlem başlatıldı.OSMAN GÖKÇEK ORTAYA ÇIKARMIŞTI!AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Konser Vurgunu'nu ortaya çıkarmıştı, gereği yapıldı. Bu vurgunlar için CHP'li ABB Belediyesi'nden 13 kişi gözaltına alındı.69 milyon TL Ebru Gündeş konserine para vermesine takılmadınız mı Özgür Bey?69 milyon TL ya, Allah aşkına birisi bana şu belgeyi bir açıklasın bu ne? Bu belge nedir, bu 69 milyon TL bakın ne yazıyor? Şimdi diyorlar ki 29 Ekimorganizasyonu için bu parayı harcadık. Hayır, Ebru Gündeş konseri için. Anka Park'ı niye heba ettiniz, kapattınız mı? Çürüttünüz orayı 69 milyon Ebru Gündeş'e para vermek için miydi? Bunları bir anlat ya. 11 günlük kurulum için 69 milyon lira ödedik demişler. Şimdi bu organizasyonların içerisinde bir kere bu 11 günlük değil, 1 günlük. Oldu ve bitti. Bu işlerin arkasında Halil İbrahim Yılmaz var mı arkadaş? Bir çık açıkla Mansur Bey. Bak bütün Ankara bunu konuşuyor, bu iddiayı da bir açıkla. Bu organizasyon fi rmasının arkasındaki patron Halil İbrahim Yılmaz mı? Bak sana isim soruyorum. Belediye'da bu işleri o mu yönetiyor?Bu 50 milyon onun mu cebine girecekti? Bu adam Kent Konseyi diye bir şey kurmuş, başkanı. Ya bu Kent Konseyi yiyor, içiyor, her gün bir organizasyon yapıyor. Ve hep böyle yemekli, resepsiyon tarzı organizasyonlar. Ya bunların paraları nereye gidiyor arkadaş? Bu Halil İbrahim Yılmaz'ın araştırılması lazım. Eğer bunun bunlarla irtibası varsa, bu para Halil İbrahim'in cebine indirilecekse bunun da ortaya çıkması lazım. Eğer bu 69 milyonsa istediğiniz kadar siz bunun faturayla oynanan doldurmaya çalışın arkadaş, ondan fatura kestirmeye kalkın, bundan fatura kestirmeye kalkın… Çok açık, kimseye inandıramazsınız. Ebru Gündeş'e 69 milyon TL verildiğini… Bu yakalananın şimdi ipin ucunu gördük, devamını çeke çeke inşallah bu organizasyonlarda kaçar lira para ödenmiş, bunların hepsine Sayıştay'a, İçişleri Bakanlığı'na başvuracağım. Ve bu işi Allah izin verirse diğer hareketleri de, harcanan paraları da çıkartıp aziz milletimize göstermek istiyorum.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarıyla desteklendi. Rapora göre 32 konser hizmet alımı kapsamında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Gözaltına alınanların Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.