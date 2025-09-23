Mersin'de cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var
Tarsus ilçesinde cezaevine ait ring aracının şarampole devrildiği kazada 5’i mahkum 12 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarında, cezaevi ring aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralıların araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
