  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

Tarsus ilçesinde cezaevine ait ring aracının şarampole devrildiği kazada 5’i mahkum 12 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.09.2025 - 19:34 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Mersin'de cezaevi aracı devrildi! Yaralılar varMersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarında, cezaevi ring aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralıların araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu.

Mersin'de cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.