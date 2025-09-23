Mersin'de cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi yakınlarında, cezaevi ring aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralıların araçtan çıkarılması için ekipler seferber oldu.Kazada 5'i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.