BDDK onay verdi! Dijital yatırım bankası kuruluyor

Türkiye’nin hızla dönüşen finans sektörüne yepyeni bir oyuncu daha katılıyor. Geleneksel bankacılığın yanı sıra dijitalleşmenin ivme kazandığı günümüzde, müşteriler artık daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hizmet bekliyor.İşte tam da bu noktada devreye giren Adil Katılım Bankası, hem katılım bankacılığı prensiplerini hem de dijital bankacılık olanaklarını bir araya getirerek sektöre farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen faaliyet izninin bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Adil Katılım Bankası resmen hizmete başlayacak.Türkiye’nin yeni dijital katılım bankası, müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak için düğmeye bastı. Bu adımın, sektörde rekabeti artırmasının yanı sıra, finansal kapsayıcılığa ve müşteri memnuniyetine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.27 Mayıs 2025’te kuruluş izni alan banka, yapılan değerlendirmeler sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve dijital bankalara ilişkin yönetmelikler çerçevesinde onay aldı.Türkiye'nin yeni bankası, dijital odaklı katılım bankacılığı modeliyle, geleneksel bankacılık hizmetlerinin ötesine geçerek teknoloji temelli çözümlerle sektörde yerini alacak.