CHP Kurultayında Kelepçe! Görenleri Şaşırttı...

Cumhuriyet Halk Partisi, şaibeli kurultaylar ve yolsuzluklarla anılıyor.Kendi içerisinde her geçen gün daha fazla çalkalanan CHP, bugün yeniden kurultay yapıyor.CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da toplandı.Kurultay salonunda dikkat çeken bir görüntü vardı.Kurultay salonunda zincirler ve kelepçeler arkasına Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları yerleştirildi.CHP'de belediye başkanlığı yapan, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı isimlerin fotoğraflarından "Silivri Zindanı" yazılı bir köşe yapıldı.