Bakan açıkladı! O ödemeler hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik yapılan destek ödemelerinin 19 Eylül 2025 itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.Destek ödemelerinin büyük bir kısmı büyükbaş hayvancılık (buzağı) ve süt desteğine ayrılırken, diğer destekler arasında bireysel sulama sistemleri, hayvan hastalıkları tazminatı ve kırsal kalkınma yatırımları da yer aldığı belirtildi.Toplamda 4 milyar 450 milyon TL’lik ödemelerin yapıldığını açıklana Bakan İbrahim Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.Bakan Yumaklı, tarafından hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanan destek ödemelerinin detayları da belli oldu. İlgili destek kalemleri şu şekilde dağıtılacak:Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği: 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 liraSüt desteği: 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 liraBireysel sulama sistemleri desteği: 193 milyon 550 bin 478 liraHayvan hastalıkları tazminatı desteği: 161 milyon 282 bin 960 liraKırsal kalkınma yatırımları desteği: 68 milyon 629 bin 193 liraBüyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 15 milyon 41 bin 800 lira