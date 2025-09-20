3 ili sel vurdu! Köprü çöktü

Rize, Artvin ve Giresun'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Üç şehirde de birçok yol kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü.Özellikle Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti.Özellikle Formulaz yarışlarının yapıldığı alan ile çevresindeki tesisler büyük zarar gördü. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi’nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.Karadeniz'deki sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı.Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki altı köyle ulaşım tamamen kesildi.Giresun'da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı.