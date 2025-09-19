Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Konya, şehir içinde çevreci ulaşımı yaygınlaştırmak için büyük bir adım attı. Konya Büyükşehir Belediyesi, MİA Teknoloji çatısı altındaki elektrikli bisiklet paylaşım platformu Tripy ile bir anlaşma imzaladı.Bu anlaşma, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan KONBELTAŞ ve Tripy arasında gerçekleşti. Toplam değeri 21 milyon 331 bin 939 TL olan 10 yıllık sözleşme ile şehir genelinde elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak. Bu proje kapsamında, bisikletler şehrin işlek bölgelerine yerleştirilecek ve kullanıma sunulacak.Kullanıcılar, elektrikli bisikletlere ulaşmak için mobil bir uygulamadan faydalanacak. Bu uygulama aracılığıyla bisikletleri kiralayabilecekler. Bisikletlerin nasıl ücretlendirileceği henüz açıklanmadı ancak Tripy'nin mevcut hizmetlerinde dakikalık ücretlendirme modeli kullandığı biliniyor.Konya'nın, 2026 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almasıyla birlikte, bu proje çevreci ulaşım vizyonunu destekleyen stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklamada, bu yatırımın Konya'nın bisiklet kullanımını teşvik etme hedeflerine katkı sağlayacağı belirtiliyor.Bu anlaşma, Tripy'nin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirirken, Konya'nın da uluslararası arenada çevreci ve sürdürülebilir bir şehir kimliğini pekiştirmesi için önemli bir adım. Tripy, elektrikli bisiklet paylaşım sistemini daha önce farklı şehirlerde de hayata geçirmiş bir platform.Şirketin bu alandaki tecrübesi, Konya'daki projenin başarıyla uygulanmasına yardımcı oluyor. Konya'nın coğrafi yapısı ve geniş bisiklet yolları ağı, elektrikli bisikletlerin şehir içi ulaşımda yaygınlaşması için uygun bir zemin hazırlıyor.