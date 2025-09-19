İzmir Uyanıyor! Halk Tepkili...

İzmir güzelliğiyle değil, bitmeyen çöp dağlarıyla anılıyor.İzmir'de su ve çöp sorunu, CHP'li belediyelerin umursamazlığı nedeniyle kronik bir sorun haline gelmiş durumda.Sokaklarda oluşan çöp yığınlarının arasında artık fareler gezmeye başladı.Buna sessiz kalmak istemeyen İzmirli bazı vatandaşlar, harekete geçti.İzmir'de çöp dağlarının olduğu bölgelere pankartlar bırakılmaya başlandı.Çöp dağlarına bırakılan pankartların üzerinde yer alan ifadeler ise dikkati çekti.Çöp dağlarının yanına bırakılan pankartlarda; 'İzmir Uluslararası Çöp Fuarı' 'Gelecek seçimde oyunuzu çöpe atmayın' 'CHP açık çöp hava müzesine hoş geldiniz' 'Çöp hanedanlığı parlıyor' 'Bir düşünün, ya ülkeyi yönetselerdi' şeklinde ifadeler yer aldı.