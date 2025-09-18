Yapay Zekaya Dikkat! Her Söylediği Doğru Değil...

Her geçen gün bir yenisi eklenen ve edindiği bilgilerle kendini geliştiren yapay zeka modelleri günlük hayatta kullanımı giderek artıyor. Gerek profesyonel sektörlerde gerekse de bireysel kullanıcılar arasında neredeyse hayatın vazgeçilmezi haline dönüşen yapay zeka modellerinin verdiği cevaplar tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı bireylerde bağımlılığa dönüşen hatta üzücü olayların da yaşanmasında dikkatleri üzerine çeken yapay zeka modelleriyle ilgili bilişim uzmanları da uyarılarda bulundu.Yapay zekaların mevcut bilgileri analiz ederek kullanıcıya cevap verdiğini, ancak bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış cevaplar da verebileceğinin altını çizen Bilişim Uzmanı Şener Kul, 'Yapay zeka, kuruluş amacında ve algoritmasında sürekli cevap vermeye yönelik bir teknikle çalışır. Yani cevap veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Çünkü temelinde algoritmasını o şekilde kurulmuştur. O yüzden yapay zekaya ne sorarsanız sorun, size bir şekilde cevap verir. Ama bu cevabın doğruluğu tartışılır. Çünkü yapay zekâlar, halüsinasyon dediğimiz, yani halk arasında işte saçmalama diyebileceğimiz türden cevaplar da verebiliyor. Tabii siz bilmediğiniz bir konu hakkında ondan bilgi almak istediğinizde, eğer o da halüsinasyona girmişse size yanlış yönlendirmeler ya da hiç alakası olmayan bilgiler de verebiliyor. O yüzden yapay zekayı bir bilgi edinme olarak kullanabiliriz ama orada her söylemenin doğru olarak kabul edilmemesi gerekiyor' dedi.Yapay zeka modellerinin insan ilişkilerini tam olarak anlayamayacağını bu yüzden insanların yaşadıkları bireysel sorunlarda yapay zekadan destek almaması gerektiğinin altını çizen Kul, 'İnsanlar duygularını çok fazla paylaşıyor. İnsanlar özel hayatlarını çok fazla paylaşıyorlar yapay zekayla. İlişkisel olarak; karı koca ilişkisini yapay zekadan destek alanlar mı dersiniz? Rüyalarını yorumlatanlar mı dersiniz? Veya iş planı, gelecekle ilgili düşünceleri ve fikirlerini bununla ilgili her şeyi aslında günümüzdeki aklına takılan her şeyi artık bir insanla değil, bir yapay zekayla paylaşıyor. Oradan aldığı cevaplarla da bir nevi kendini duygusal olarak tatmin ediyor ya da bu anlamda beklentilerini karşılıyorsa da bunu kabul ediyor. Halbuki yapay zeka hiçbir zaman sizin işte ruh halinize göre hani oradaki sorduğunuz soruların ve nasıl bir cevap istediğinizi o da çok iyi hesapladığı için siz genelde mutlu bir cevap bekliyorsanız sizi mutlu etmek için cevap veriyor. Üzgünseniz veya bir konuda kararlıysanız sizi o kararınıza gitmeniz için sizi yönlendiriyor. Yani burada yönlendirirken manipülasyona çok yatkın olduğu için yapay zeka farklı yerlere sevk edebilir. Yapay zekadan mutlaka bir destek alınabilir, kullanılabilir, hayatı kolaylaştırıcı birçok işlemleri var. Ama kişisel sorunlar, özel sorunlar, mahremiyet, aile ilişkileri veya bunlarla ilgili toplumsal olan birçok konuda aslında yapay zeka bir nevi sizi yanlış da yönlendirebilir. Bütün ilişkilerinizi bozabilir. Yapay zekaya göre çok iletişimsel olarak hareket etmemek gerekiyor' ifadelerini kullandı. Yapay zeka modellerinde veri gizliliği olmadığını ve insanların illegal kullanımlarının devlet kurumlarıyla paylaşıldığına dikkat çeken Kul, 'Verilerin gizliliği olmadığını zaten şirketler de bunları açıklıyorlar. Çünkü yapay zeka modelleri gelişme açık modeller ve gelişme açık modeller de genelde oradaki bütün datayı kullanarak analizler yaparak daha iyi modelleri geliştirmek için kullanıyorlar Bunu da belirtiyorlar. O yüzden yapay zekaya hiçbir şekilde çok da mahrem bilgiler verilmemesi gerekiyor veya illegal konularla ilgili çok fazla bilgi de paylaşılmaması gerekiyor. İllegal bir konuyla ilgili nasıl yapıldığı ile ilgili kendisine başvurduğunuzda bir gün kapınızı polis çalabilir. Çünkü devletlerle de bu anlamda anlaşmaları da mevcut. O yüzden hani her bilgi yapay zekaya sorulmaz. Her duygu yapay zekaya açılmaz. Her fikir de açılmaz' ifadelerini kullandı.Yapay zekaların tamamıyla özgün içerikler üretmediklerini de tespit ettiklerini belirten Kul, 'Yapay zeka seninle birlikte gelişiyor aynı zamanda. Yani verdiğin cevaplar onu aynı zamanda geliştiriyor. Senin verdiğin bilgileri başka biriyle de kullanabiliyor. Biz mesela sektör olarak bu yapay zekâyı kullandığımızda bizimle birlikte bizim kullandığımız bazı yapay zeka içeriklerinin başka kişilerin de kullandığını fark ettik. Bu da yapay zekâyı aslında yani benzersiz bir şeyler üretmediğini de gösteriyor bize. Yani var olan şey şeyleri bize sunuyor. O yüzden var olan bilgiyi bize sunduğu için bu bilgileri başkaları da kullanabilir. O yüzden hani oradaki bilgiyi alıp aynı olduğu gibi kullanmak sizi bazen zor duruma da düşürebilir. Biz bunları içeriklerde bazı analizler yaptığımızda yapay zekanın başka içerik üreten kişilere de aynı içerikleri verdiğini tespit ettiğimizde biz bu konuda çok dikkat ediyoruz. O yüzden insanların da oradan aldıkları bilgilerin benzersiz, onlara özel, işte herhangi bir taklidi ya da herhangi bir benzerinin olmadığını düşünmesinler. Yapay zeka bugün size cevap veriyor. Yarın bir başkasına cevap veriyor veya atıyorum bir başkasına aynı cevabı veriyor. O yüzden burada üretilecek olan bütün içeriklerin, sadece size fikir vermek için olduğunun altını çiziyor olmak gerekiyor. Siz bu bilgileri alabilirsiniz, bu bilgileri edinebilirsiniz ama o bilgileri işleyip kendinize yeni bir benzersiz şeyler üretebilirsiniz. Biraz evet, kolaycılığı sağlıyor ama olduğu gibi kullanmak da sizi zor duruma düşürebilir' diye konuştu.