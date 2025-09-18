Abdulkadir Uraloğlu: BTK Akademi, ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yeniliklerini, yaptığı bir yazılı açıklama ile paylaştı.Bakan Uraloğlu, BTK Akademi'nin, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.'YENİ EĞİTİMLER, UZMANLARI TARAFINDAN HAZIRLANDI'BTK Akademi'nin 10 yeni eğitim daha sunduğunu aktaran Uraloğlu, şu sözleri kullandı:Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu.Yazılımdan siber güvenliğe, dijital içerik üretiminden yapay zekaya kadar pek çok güncel başlığı kapsayan yeni eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandı.'VATANDAŞLAR EĞİTİMLERDEN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK'Vatandaşlarımız artık Yapay Zeka Hukuku, Yapay Zeka ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek.'EĞİTİMLERİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKA SAHİBİ OLACAKLAR'Bu programlarla yapay zekadan oyun geliştirmeye, siber güvenlikten adli bilişime kadar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırabilecekler.Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkanına kavuşacak.'KAYITLI KULLANICI SAYISI 2 MİLYON 750 BİNE ULAŞTI'BTK Akademi eğitim portalına kayıtlı kullanıcı sayısının bugün itibarıyla toplamda 2 milyon 750 bine ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219 olduğunu söyledi.'BTK AKADEMİ 165,1 BİN DAKİKA EĞİTİM SUNUYOR'Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini ve BTK Akademi'ye her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcının katıldığını kaydederek, şunları söyledi:'BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı'nda Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrim içi eğitim bulunuyordu. Yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi 12 ana kategoride 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunuyor''MOBİL UYGULAMAMIZI 100 BİN KULLANICI İNDİRDİ'BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, 'Kullanıcılar tek dokunuş ile mekan kısıtlaması olmaksızın BTK Akademi tarafından sunulan bütün eğitimlere ulaşabiliyor. Mobil uygulamamızı bugüne kadar 100 bin kullanıcı indirdi' dedi.