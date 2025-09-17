İsrail acımasız saldırılarını sürdürüyor: Gazzeliler yerlerinden ediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamı son bulmuyor...Saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Filistinlilerin gece saatlerinde zorunlu göçlere yol açıyor.Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun son günlerde artan saldırıları, bölgedeki sivil nüfusu yerinden etmeye devam ediyor.Özellikle kuzey Gazze'de yaşanan yoğun bombardıman, halkın güneye doğru kaçışını hızlandırdı.Zorunlu göç, bölgede insani krizin derinleşmesine ve temel ihtiyaçların karşılanamamasına yol açıyor.Gece saatlerinde çekilen görüntülerde, Gazze'de bir grubun, yanlarına alabildikleri eşyalarını yükledikleri bir araçla güneye doğru kaçışını gözler önüne seriyor.Arka planda başka araçların da aynı yöne hareket ettiği görülüyor.Görüntülerde, kadınlar ve çocukların araçlar üzerindeki yolculuklarının da yarattığı tehlike izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiriyor.İsrail ordusunun son açıklamalarına göre, kuzey Gazze'deki operasyonlar genişletilirken, sivillere güneye göç etme çağrısı yapıldı.Ancak güney bölgelerde de güvenlik durumu belirsizliğini koruyor.Bölgede yaşanan zorunlu göç, Birleşmiş Milletler tarafından 'insani felaket' olarak tanımlanıyor.Uluslararası yardım kuruluşları, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşamaması nedeniyle endişelerini dile getiriyor.Gazze'deki saldırılara her gün bir yenisi eklenirken, can kaybı yaklaşık 65 bine ulaştı.Abluka altındaki halk, ayrıca açlık ve tıbbi yardım yetersizliği sebebiyle can kaybı vermeye devam ediyor.