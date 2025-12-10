SGK müjdeyi verdi! 5 gün sonra bedava olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler arasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren en dikkat çekici başlık, gözlük ödemelerine getirilen yeni uygulama oldu.Yeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek. Bu durumda, yeni bir reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak.Tebliğde, 18 yaş ve altındaki hastalar için farklı bir uygulama benimsendi. Uzak ve yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu bu yaş grubunda, gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde temin edilmesi zorunlu olacak. Bu hastalar için hasta tercihine bağlı olarak çok odaklı gözlük uygulaması yapılmayacak.Tebliğle birlikte yurt dışında tedavi görmek isteyen hastalar için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar da yeniden düzenlendi. Doku ve organ nakli başta olmak üzere yurt dışı tedavilere ilişkin raporların hangi hastaneler tarafından hazırlanacağı ve onaylanacağı netleştirildi.Yapılan düzenlemelerle bazı işlemlerde uygulanan üst sınır artırılırken, ayaktan başvurular, hizmet başı işlemler ve birçok branşa ait tıbbi malzeme listeleri de güncellendi.Tebliğin bazı maddeleri yayımlandığı gün yürürlüğe girerken, gözlük ödemelerine ilişkin düzenleme Resmî Gazete'deki yayım tarihinden 5 iş günü sonra uygulanmaya başlanacak.