Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hâkim olacağını, özellikle bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini duyurdu.
Haftanın ilk günleri, yani 16 Eylül Salı ve 17 Eylül Çarşamba günleri, ülke genelinde yazdan kalma günler yaşandı. Marmara'dan Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu'ya kadar geniş bir alanda güneşli ve sıcak bir hava etkili oldu.
HAFTANIN İLK YARISINDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM
Termometreler, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında 35°C'nin üzerine çıkarak vatandaşları bunalttı. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde, yerel ve hafif sağanak yağışlar görüldü.
SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul ve Ankara'da o tarihlere dikkat
İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞMUR!
Ancak bu güzel hava 18 Eylül Perşembe gününden itibaren yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yağışlı sistem, ilk olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak. MGM'nin haritasına göre, İstanbul, Ankara, Samsun gibi büyükşehirlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR, ŞEMSİYELERİ UNUTMAYIN!
Bu yağışlar, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine doğru yayılacak. Uzun süren kurak dönemin ardından ani gelecek yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu hava durumu değişikliğiyle birlikte batı bölgelerde sıcaklıklar 5-7 derece kadar düşüş gösterecek.
19 Eylül Cuma günü ise yağışlı hava dalgası daha geniş bir alana yayılacak. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve hatta Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşacak olan yağışlar, bazı illerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında düşüşünü sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler hala yüksek seviyelerde seyredecek.
20 Eylül Cumartesi günüyle birlikte yağışlı hava etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Yağışlar sadece Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde etkisini sürdürürken, yurdun büyük bir bölümünde hava durumu parçalı bulutlu veya açık olacak.
Hafta sonu planı olanlar için bu durum sevindirici olsa da, Cuma günü görülecek olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
16 EYLÜL 2025 SALI
Resimde görüldüğü gibi, 16 Eylül Salı günü Türkiye genelinde güneşli ve sıcak bir hava hâkim. Özellikle iç Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar oldukça yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) simgelerine göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35°C ve üzerine çıktığı görülüyor. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan civarında yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü de sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Trakya'da hafif bulutlanma artarken, yurdun büyük bir kısmında güneşli hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de yer yer yağmur ve sağanak yağışlar devam ediyor.
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, yurdun batı bölgelerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulutlar yoğunlaşıyor ve birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de yerel yağışlar görülebilir. Ege ve Akdeniz'in güney bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.
19 EYLÜL 2025 CUMA
Cuma günü, yağışlı hava daha da yayılıyor. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yağışlar görülüyor. Batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar bir miktar düşse de, doğu ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor.
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü, yağışlı hava etkisini kaybederek daha çok kuzey ve doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar devam ederken, yurdun büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu veya açık olacak. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki günlere göre daha düşük seviyelerde seyrediyor.
BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00)
Salı sabahı Türkiye genelinde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da bolca güneş görülüyor. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeyinde bulutluluk oranı biraz daha yüksek. Bu saat diliminde yağış beklenmiyor.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Artvin, Ardahan civarında sağanak yağışlar görülüyor. Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olan Isparta, Burdur ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bunun dışında yurdun büyük bir bölümünde hava güneşli veya parçalı bulutlu olmaya devam ediyor. Rüzgar, batıdan ve kuzeybatıdan 30-50 km/saat hızla esiyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde yağışlı sistemler etkisini azaltıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle Gümüşhane, Bayburt ve çevresinde hafif sağanak yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu hale dönüyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor.
GECE (00:00-06:00)
Çarşamba'ya geçişin ilk saatlerinde, yani gece yarısından sonra, yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde tekrar etkili olmaya başlıyor. Trabzon ve Rize civarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer tüm bölgelerde ise hava parçalı bulutlu veya açık. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat'e kadar çıkabiliyor. Bu da Karadeniz kıyılarında hissedilir bir esinti olacağı anlamına geliyor. Bu haritalara göre, Türkiye'de bu saat dilimleri içinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Doğu Karadeniz'de yerel yağışların etkili olduğu görülüyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık