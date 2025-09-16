Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi!

Haftanın ilk günleri, yani 16 Eylül Salı ve 17 Eylül Çarşamba günleri, ülke genelinde yazdan kalma günler yaşandı. Marmara'dan Akdeniz'e, İç Anadolu'dan Güneydoğu'ya kadar geniş bir alanda güneşli ve sıcak bir hava etkili oldu.HAFTANIN İLK YARISINDA GÜNEŞLİ HAVA HAKİMTermometreler, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında 35°C'nin üzerine çıkarak vatandaşları bunalttı. Sadece Doğu Karadeniz bölgesinde, yerel ve hafif sağanak yağışlar görüldü.SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul ve Ankara'da o tarihlere dikkatİSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞMUR!Ancak bu güzel hava 18 Eylül Perşembe gününden itibaren yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Yağışlı sistem, ilk olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkisi altına alacak. MGM'nin haritasına göre, İstanbul, Ankara, Samsun gibi büyükşehirlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR, ŞEMSİYELERİ UNUTMAYIN!Bu yağışlar, öğleden sonra İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine doğru yayılacak. Uzun süren kurak dönemin ardından ani gelecek yağışlar nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bu hava durumu değişikliğiyle birlikte batı bölgelerde sıcaklıklar 5-7 derece kadar düşüş gösterecek.19 Eylül Cuma günü ise yağışlı hava dalgası daha geniş bir alana yayılacak. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü ve hatta Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğunlaşacak olan yağışlar, bazı illerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında düşüşünü sürdürürken, Güneydoğu Anadolu'da termometreler hala yüksek seviyelerde seyredecek.20 Eylül Cumartesi günüyle birlikte yağışlı hava etkisini yavaş yavaş kaybedecek. Yağışlar sadece Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde etkisini sürdürürken, yurdun büyük bir bölümünde hava durumu parçalı bulutlu veya açık olacak.Hafta sonu planı olanlar için bu durum sevindirici olsa da, Cuma günü görülecek olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!16 EYLÜL 2025 SALIResimde görüldüğü gibi, 16 Eylül Salı günü Türkiye genelinde güneşli ve sıcak bir hava hâkim. Özellikle iç Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar oldukça yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) simgelerine göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların 35°C ve üzerine çıktığı görülüyor. Yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ardahan civarında yerel sağanak yağışlar bekleniyor.17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBAÇarşamba günü de sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve Trakya'da hafif bulutlanma artarken, yurdun büyük bir kısmında güneşli hava etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de yer yer yağmur ve sağanak yağışlar devam ediyor.18 EYLÜL 2025 PERŞEMBEPerşembe günü, yurdun batı bölgelerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bulutlar yoğunlaşıyor ve birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de yerel yağışlar görülebilir. Ege ve Akdeniz'in güney bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor.19 EYLÜL 2025 CUMACuma günü, yağışlı hava daha da yayılıyor. Karadeniz, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yağışlar görülüyor. Batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar bir miktar düşse de, doğu ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor.20 EYLÜL 2025 CUMARTESİCumartesi günü, yağışlı hava etkisini kaybederek daha çok kuzey ve doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel yağışlar devam ederken, yurdun büyük bir bölümünde hava parçalı bulutlu veya açık olacak. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki günlere göre daha düşük seviyelerde seyrediyor.BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?SABAH (06:00-12:00)Salı sabahı Türkiye genelinde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da bolca güneş görülüyor. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeyinde bulutluluk oranı biraz daha yüksek. Bu saat diliminde yağış beklenmiyor.ÖĞLE (12:00-18:00)Öğle saatlerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Artvin, Ardahan civarında sağanak yağışlar görülüyor. Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri olan Isparta, Burdur ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bunun dışında yurdun büyük bir bölümünde hava güneşli veya parçalı bulutlu olmaya devam ediyor. Rüzgar, batıdan ve kuzeybatıdan 30-50 km/saat hızla esiyor.AKŞAM (18:00-24:00)Akşam saatlerinde yağışlı sistemler etkisini azaltıyor. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, özellikle Gümüşhane, Bayburt ve çevresinde hafif sağanak yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu hale dönüyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor.GECE (00:00-06:00)Çarşamba'ya geçişin ilk saatlerinde, yani gece yarısından sonra, yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde tekrar etkili olmaya başlıyor. Trabzon ve Rize civarında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer tüm bölgelerde ise hava parçalı bulutlu veya açık. Rüzgarın hızı 40-60 km/saat'e kadar çıkabiliyor. Bu da Karadeniz kıyılarında hissedilir bir esinti olacağı anlamına geliyor. Bu haritalara göre, Türkiye'de bu saat dilimleri içinde genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Doğu Karadeniz'de yerel yağışların etkili olduğu görülüyor.İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...METEOROLOJİK GÖRÜNÜMMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 30°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 32°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 35°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 33°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİNOP °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 34°CAz bulutlu ve açık