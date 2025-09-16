Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde! ' Hazırlıklar Sürüyor '

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlıyor...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.Açıklanan Orta Vadeli Program'da kaynak aktırılırken detaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar dikkatle takip ediliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini Katar'da sürdürdü.Yurda dönen Erdoğan, dönüş yolunda Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.Gazetecilerin sosyal konut projeleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu.Bakan Murat Kurum'a talimat verdiğini söyleyen Erdoğan, 'Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız.' dedi.Erdoğan, özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da dar gelirli vatandaşların bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz.Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız.