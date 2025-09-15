Hafızaya Zarar Veriyor!

ABD'li uzmanlar, sadece birkaç gün abur cubur ağırlıklı beslenmenin, hafızaya zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD'li uzmanlar, sadece birkaç gün abur cubur ağırlıklı beslenmenin, hafızaya zarar verebileceği uyarısında bulundu. Independent'te yer alan habere göre, doymuş yağlar açısından zengin abur cubur yiyecekleri düzenli tüketmek, beynin hafıza ve öğrenmeden sorumlu bölümü hipokampusun işlevini bozuyor. UNC Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak, abur cuburların hipokampustaki beyin hücrelerini aşırı aktif olmaya zorladığını kaydetti.