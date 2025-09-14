MHP O İsimleri İhraç Ediyor! CHP'li Belediyeye Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınmışlardı...

Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez de vardı. MHP, iki ismin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde aralarında CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi hakkında hakkında gözaltı kararı verildi.72 ADRESTE ARAMA YAPILDIBu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.MHP'Lİ İKİ İSİM DE GÖZALTINA ALINDIÖte yandan söz konusu operasyonda; MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in de gözaltına alındı.MHP HAREKETE GEÇTİ: İKİ İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir' ifadelerini kullandı.