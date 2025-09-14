Barbar İsrail BM'nin Okulunu Vurdu! Şok Misilleme...

Terör devleri İsrail, tüm uluslararası kararlara ve tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ndeki barbarlığını sürdürüyor.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı kabul etmesinin ardından İsrail dün Gazze kentindeki BM okullarını bombaladı.İsrail ordusu, Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA), Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulu vurdu.Hedef alınan yerleşim bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve Filistinlilerin tahliye sinyalini aldıklarında panik ve korkuya kapıldı.Bölgeyi hemen terk etmeye çalıştıklarını aktaran görgü tanıkları, ancak İsrail'in bu saldırıyı, tahliyelerin devam ettiği ve Filistinlilerin hâlâ sokaklarda olduğu sırada düzenlediğini ifade etti.Ölü ya da yaralı olup olmadığının bilinmediği aktarıldı. Saldırı, binlerce kişiyi yerinden etti.Al Jazeera, Gazze'nin her 10-15 dakikada bir savaş uçakları tarafından bombalandığını bildirdi.Binlerce Filistinlinin sokaklarda kalacak güvenli bir yer aradığı ancak bulamadığını belirtildi.Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri, evleri ve çadırları hedef alan İsrail ordusu son 24 saatte 47 kişiyi daha katletti.İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği bölgede son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlığın yayılması nedeniyle hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı konusunda uyarıda bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 803'e, yaralıların sayısının 164 bin 264'e yükseldiği bildirildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 23 aydır uyguladığı sıkı abluka ve saldırılar nedeniyle temel gıda ve ilaç krizinin yaşandığı Gazze'de, 2 yaşındaki İmad Musab Ebu Frih yetersiz beslenme sonucu hastaneye kaldırıldı.Küçük çocuk, vücut ağırlığının yarısından fazlasını kaybetmiş durumda.İki devletli çözüm deklarasyonu kabul edildiBirleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, geçtiğimiz cuma yapılan oylamada, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm için somut ve geri dönülmez adımlar öngören bir deklarasyonu büyük çoğunlukla kabul etti.Deklarasyonu 142 ülke desteklerken, 10 ülke karşı çıktı ve 12 ülke çekimser kaldı.