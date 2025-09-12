Gürsel Tekin Sert Konuştu! 'Birçok Arkadaşı Üzerim'



Bir bina tartışması oraya gidelim buraya gidelim. Bu bina resmi olarak CHP'nin il binası. Yarın değiştiği zaman yeter ki üzerinde 6 ok olsun Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Yalan yanlış bir tartışmanın parçası olmak istemiyorum Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımızı üzerim. Elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece bu karara tabiyiz.



'15 EYLÜL İLE MEŞGUL DEĞİLİZ'



15 Eylül ile meşgul değiliz. Üç arkadaşımızın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Üç arkadaşımız işimizi götürmeye çalışıyoruz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana.



'BİZ AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ! NOKTA...'



2 yıl önce Muharrem İnce'yi infaz ettiniz. Bugün yine İnce ile yan yanayız. Bir buçuk senedir de Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz Aziz İnsan'lara yenilemeyeceğiz nokta.



'BU TEKAŞ NEDİR KARDEŞİM'



Kemal Kılıçdaroğlu ile son günlerde görüşmemiz olmadı. Ben CHP'nin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün hukuksuzluğa ailemize çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Bu telaş nedir kardeşim?

CHP'li Gürsel Tekin, sabah saatlerinde Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı'na gitti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve 'Polemiğe girersek birçok arkadaşı üzerim' diyerek sert çıkan Tekin, şöyle devam etti: