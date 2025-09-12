Ali Mahir Hakkında Bomba İddialar! 'Parayı Nereden Buldun?'

Şaibeli Kurultaylar, belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları ve usulsüzlük… Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Gözler ise pazartesi günkü şaibeli kurultay davasına kilitlendi.Koltuğu kaybetme telaşına kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması ihtimali üzerine bir kez daha sokak çağrısını yineledi. CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin içindeki usulsüzlüklerle ilgili dikkat çeken iddialara yer verdi.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hodri meydan diyen Barış Yarkadaş, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerilime dikkat çekerek 'Ali Mahir il başkanlığının önüne gençleri çağırdınız o çocuklara orda polisin müdahale etmesine yol açtınız. İçişleri Bakanı'nın sizinle yaptığı görüşmelere rağmen biz gece değil gündüz geleceğiz dediniz. Siz gece milleti oraya yığdınız. Bir tane akrabanızı çocuğunuzu getirmediniz. O insanları orada gazlattınız içimiz acıyarak bu stüdyoda izledik. Ve sen oraya geldin şimdi benim maaşımı konuşuyorsun.Benim senin gibi iki tane Mercedes Maybach arabam yok. Her biri 30 milyon lira falandır. Biz emeğimizle yaşayan insanlarız. Paraya ihtiyacın varsa göndereyim diyeceğim ama paraya ihtiyacın da yok Ali Mahir ben biliyorum. Ben emeğimle yaşıyorum. Benim cebimdeki paranın her kuruşunun nereden geldiğini herkes biliyor. Peki senin altındaki arabanın nereden geldiğini devlet biliyor mu?' dedi.Ali Mahir Başarır'a mal varlığını açıklama çağrısı yapan Barış Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:Ali Mahir'e bir şey söyledim o çok zoruna gitmiş. Dedim ki Ali Mahir bir nefret suçu işliyor. Benim için 'Selam vermeyin programı izlemeyin' diyor bu medeni bir ülkede nefret suçudur. Ben onun karnının niye ağrıdığını biliyorum. Sen sosyal demokrat bir partinin grup başkan vekili olamazsın. Zihniyetin uygun değil. Düşmüş benim maaşımın peşine var mısın mal varlıklarını açıklayalım.Örtülü ve açık… Birinci dereceden akrabaların üstüne hangimizin mal varlığı varsa bizim öyle bir mal varlığımız yok çok şükür. Ömer'in de mal varlığını açıkla. Ömer'in de kim olduğunu biliyorsun sen Ali Mahir… Ömer ile hangi işleri yaptığını da biliyoruz. Böyle iki de bir Halk TV'ye gidip 'Barış Yarkadaş çok maaş alıyor' diyor. Hırsızlık mı yapıyoruz kardeşim?