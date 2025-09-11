Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, içerik üreticileri ve izleyiciler arasındaki dil bariyerini ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adımı resmen hayata geçirdi. Uzun süredir kısıtlı bir grup içerik üreticisiyle test edilen bir videoya birden fazla dilde seslendirme ekleme özelliği, bugünden itibaren platformdaki tüm içerik üreticilerinin kullanımına sunuldu.YouTube dublaj Türkçe dil desteğine de sahipBu özelliğin ne kadar güçlü olduğu, YouTube'un en popüler isimlerinden MrBeast gibi kanalların son birkaç yıldır yürüttüğü başarılı testlerle kanıtlanmıştı. Videolarına Türkçe de dahil olmak üzere birçok farklı dilde profesyonel dublaj seçeneği ekleyen MrBeast, bu sayede küresel izleyici kitlesini katlayarak büyüme rekorları kırmıştı. İzleyicilerin, videonun ayarlar menüsünden kendi ana dillerindeki seslendirmeyi kolayca seçebilmesi, izlenme sürelerini ve etkileşimi tavan yaptırmıştı.Daha önce sadece seçkin kanalların kullanabildiği bu altyapının tüm içerik üreticilerine açılmasıyla birlikte, artık milyonlarca YouTuber, coğrafi sınırları aşarak kendi MrBeast etkisini yaratma ve farklı ülkelerden yeni kitlelere ulaşma fırsatına sahip olacak.Şu anki sistemde, YouTube içerik üreticilere altyapıyı sunarken, farklı dillerdeki seslendirme dosyalarını hazırlama sorumluluğunu kendilerine bırakıyor. Yani YouTuber'ların, videoları için harici olarak profesyonel seslendirme sanatçıları veya dublaj stüdyolarıyla çalışmaları gerekiyor.Ancak YouTube, bu süreci de gelecekte tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirket, bu adımı desteklemek üzere yapay zekâ tabanlı, otomatik bir dublaj sistemi geliştirdiğini de duyurdu. Aloud adıyla geliştirilen bu teknoloji; İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Portekizce ve İspanyolca gibi dillerde çeviri ve seslendirme yapabiliyor.Bu sistemin en çarpıcı özelliği ise, oluşturduğu dublajlı sesi içerik üreticisinin kendi ses tonuna ve vurgularına oldukça yakın bir şekilde üretebilmesi. Bu sayede, otomatik olarak oluşturulan dublajlar bile videonun özgünlüğünü ve samimiyetini koruyabilecek. YouTube'un bu entegre yapay zekâ çözümüyle, küresel içerik üretimi hiç olmadığı kadar kolay ve erişilebilir hale gelecek.