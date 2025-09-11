Can Holding'e Kara Para Operasyonu! Liste Açıklandı...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere el konulduğu belirtilirken, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın firari olduğu öne sürüldü. MASAK raporuna göre, soruşturmanın merkezinde 86 milyar liralık kara para iddiası bulunuyor.Yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve TMSF'ye devredildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre el konulan 121 şirketin de hangileri olduğu belli oldu. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu düzeni, mali sistem ve vergi adaletini zedeleyen suçlara yönelik başlatılan soruşturmanın, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Adli sürece dair gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı vurgulandı. Öte yandan şirketleri 'basiretli tacir'in yöneteceği açıklandı.Basiretli Tacir, geleceği gören, sezgisi yüksek, dikkatli ve yapacaklarının nereye varacağını bilen ya da bilmesi gereken, ticari iş, işlem ve eylemlerinin hukuki, mali ve ticari sonuçlarını öngörmesi gereken kişidir. Şirketi10)1790014750 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve ReklamcılıkAnonim Şirketi11)0340007905 Vergi Kimlik Numaralı Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi12)2111504721Vergi Kimlik Numaralı Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi13)9990757218 Vergi Kimlik Numaralı Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketive Şubelerine14)9960357132 Vergi Kimlik Numaralı Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik HizmetleriTicaret Limited Şirketi15)3350417229 Vergi Kimlik Numaralı Vergi Kimlik Numaralı Enerji Gaz Anonim Şirketi16)3350445641 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama AnonimŞirketi17)2110686106 Vergi Kimlik Numaralı Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi18)1980441385 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik HizmetleriAnonim Şirketi19)4990131750 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi20)1980789450 Vergi Kimlik Numaralı Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi21)3961298774 Vergi Kimlik Numaralı Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi22)1980937721 Vergi Kimlik Numaralı Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi23)1720801741 Vergi Kimlik Numaralı Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi24)3021282551 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi25)1800455699 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi26)4840209414 Vergi Kimlik Numaralı Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol ÜrünleriMetal Sanayi Ticaret Limited Şirketi27)4810582030 Vergi Kimlik Numaralı İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracatPetrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi28)7701075361 Vergi Kimlik Numaralı Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotic İthalatİhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi29)1660387826 Vergi Kimlik Numaralı Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat TurizmOtelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi30)6130776672 Vergi Kimlik Numaralı Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi31)3850618666 Vergi Kimlik Numaralı Fatih Holding Anonim Şirketi32)2030321544 Vergi Kimlik Numaralı Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi33)0050558598 Vergi Kimlik Numaralı Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi34)1061307080 Vergi Kimlik Numaralı Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi35)1791262967 Vergi Kimlik Numaralı Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi36)7351409585 Vergi Kimlik Numaralı Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi37)5410530786 Vergi Kimlik Numaralı Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi38)6400574546 Vergi Kimlik Numaralı Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi39)9970688797 Vergi Kimlik Numaralı Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi40))9960387169 Vergi Kimlik Numaralı Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi41)1690018620 Vergi Kimlik Numaralı Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi VeTicaret Limited Şirketi42)8330499484 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi43)8330959170 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi44)8331192143 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama AnonimŞirketi45)8331192634 Vergi Kimlik Numaralı Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama AnonimŞirketi46) 330427473 Vergi Kimlik Numaralı Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım SanayiVe Ticaret Limited Şirketi47)7570466859 Vergi Kimlik Numaralı Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve TicaretAnonim Şirketi48)1980867184 Vergi Kimlik Numaralı Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi49)3860463245 Vergi Kimlik Numaralı Fıne Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret AnonimŞirketi50)8910238519 Vergi Kimlik Numaralı Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi51)8580960428 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Tütün Mamülleri Ve Filte Sanayi Ticaret AnonimŞirketi52)8580446475 Vergi Kimlik Numaralı Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi AnonimŞirketi53)759 048 2099 Vergi Kimlik Numaralı Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim MallarıPazarlama Anonim Şirketi54)4841769486 Vergi Kimlik Numaralı Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi55)3810841269 Vergi Kimlik Numaralı European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi TicaretAnonim Şirketi56)3810276389 Vergi Kimlik Numaralı Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret AnonimŞirketi57)6090486033 Vergi Kimlik Numaralı Luksor Tütün Mamülleri Pazarlama Anonim Şirketi58)4690523790 Vergi Kimlik Numaralı Its Yatırım Holding Anonim Şirketi59)1790414782 Vergi Kimlik Numaralı Boğazici Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret AnonimŞirketi60)1800476650 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Sirketi61)5561414996 Vergi Kimlik Numaralı Kıng S Club Mağzacılik Pazarlama İthalat İhracat SanayiVe Ticaret Anonim Şirketi62)1800852664 Vergi Kimlik Numaralı Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon YayıncılığıAnonim Şirketi63)3310520527 Vergi Kimlik Numaralı Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi64)3320401602 Vergi Kimlik Numaralı Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi65)2010368373 Vergi Kimlik Numaralı Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi66)6141278118 Vergi Kimlik Numaralı Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam VeSeyahat Acenteliği Anonim Şirketi67)8710520581 Vergi Kimlik Numaralı Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi68)6130715939 Vergi Kimlik Numaralı Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi69)5410516618 Vergi Kimlik Numaralı Kc Petrol Limited Şirketi70)4600458389 Vergi Kimlik Numaralı Havsa Petrol Anonim Şirketi71)8710520331 Vergi Kimlik Numaralı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama Ve Dağıtım AnonimŞirketi72)2271039187 Vergi Kimlik Numaralı Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi73)7340455343 Vergi Kimlik Numaralı Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi74)3810135063 Vergi Kimlik Numaralı Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret LimitedŞirketi75)8590578661 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi76)5580705998 Vergi Kimlik Numaralı Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi77)8590629799 Vergi Kimlik Numaralı Trakya Holding Anonim Sirketi78)7330772062 Vergi Kimlik Numaralı Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi79)2790819637 Vergi Kimlik Numaralı Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi80)3881259384 Vergi Kimlik Numaralı Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi81)4811046552 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi82)4610809219 Vergi Kimlik Numaralı Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi83)6311248987 Vergi Kimlik Numaralı Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi84)7351403120 Vergi Kimlik Numaralı Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi85)0700712528 Vergi Kimlik Numaralı Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi86)3021290005 Vergi Kimlik Numaralı Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi87)1791510422 Vergi Kimlik Numaralı Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi88)1930002035 Vergi Kimlik Numaralı Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi89)5360669968 Vergi Kimlik Numaralı Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi90)4800492019 Vergi Kimlik Numaralı Can Global Uluslararası Dış Ticaret91)3320458024 Vergi Kimlik Numaralı Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi92)3350418894 Vergi Kimlik Numaralı Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Sirketi93)7870330238 Vergi Kimlik Numaralı Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi94)6130685996 Vergi Kimlik Numaralı Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi95)3320393430 Vergi Kimlik Numaralı Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi96)8360446719 Vergi Kimlik Numaralı Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi97)8710541014 Vergi Kimlik Numaralı Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama AnonimŞirketi98)6090508559 Vergi Kimlik Numaralı Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi99)8360449414 Vergi Kimlik Numaralı Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi100)6110592281 Vergi Kimlik Numaralı Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi101)5480558052 Vergi Kimlik Numaralı Keşan Petrol Anonim Şirketi102)4600458371 Vergi Kimlik Numaralı Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi103)1280442266 Vergi Kimlik Numaralı Babaeski Petrol Anonim Şirketi104)2290402112 Vergi Kimlik Numaralı Çantaköy Petrol Anonim Şirketi105)2610396030 Vergi Kimlik Numaralı Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi106)3240458636 Vergi Kimlik Numaralı Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AnonimŞirketi107)3890744964 Vergi Kimlik Numaralı Garanti Marketçilik Anonim Şirketi108)7330411982 Vergi Kimlik Numaralı Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi109)7350933802 Vergi Kimlik Numaralı Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding AnonimŞirketi110)8710527846 Vergi Kimlik Numaralı Turkish Tobacco Tütün Mamülleri Pazarlama AnonimŞirketi111)3350396325 Vergi Kimlik Numaralı İflas Hal. Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret AnonimŞirketi112)4570591138 Vergi Kimlik Numaralı Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi113)2721031492 Vergi Kimlik Numaralı Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliğiAnonim Şirketi114)3350860048 Vergi Kimlik Numaralı Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi115)0020537417 Vergi Kimlik Numaralı Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi116)9970668035 Vergi Kimlik Numaralı Selimpaşa Petrol Limited Şirketi117)2030303827 Vergi Kimlik Numaralı Sefaköy Petrol Limited Şirketi118)7040339493 Vergi Kimlik Numaralı Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat TurizmSanayi ve Ticaret Limited Şirketi119)340331022 Vergi Kimlik Numaralı Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi120)340311002 Vergi Kimlik Numaralı Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi121)9510503555 Vergi Kimlik Numaralı HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi