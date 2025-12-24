Meloni’den 2026 öngörüsü! '2026 daha da zor olacak'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, salı günü başkent Roma'daki Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'de Başbakanlık personelini ağırladı. Meloni, Başbakanlık ofisinin bulunduğu tarihi sarayın avlusunda yağmur altında gerçekleştirilen Noel programında, gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı.İtalya başbakanı, aralarında kendi ekibi, başbakanlık müşavirleri, sekreterler ve direktörlerin de yer aldığı kalabalığa hitabında, 'Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve yıl boyunca birlikte mücadele ediyoruz. Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak' diyerek şakalaştı.İtalyan lider, 'Bu nedenle bu tatilde iyice dinlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu olağanüstü ulus için çözümler üretmeye devam etmemiz gerekiyor' dedi.