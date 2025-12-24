Devlet Bahçeli ' Uçak Kazası Düşündürücü'

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçak, Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında gece saatlerinde düştü.İletişim Başkanlığı, uçakta 5 kişilik askeri heyetin yanı sıra 3 mürettebatın da bulunduğunu kaydetti.Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyet, hayatını kaybetti.Olayın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'den dikkati çeken bir açıklama geldi.Bahçeli açıklamasında, kazanın üzücü olduğu kadar yakın ilişkilerin kurulduğu dönemde de 'düşündürücü' olduğunu da söyledi.Bahçeli şöyle devam etti;'Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye'ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti'nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir.Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eş güdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası, hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya'nın acısı elbette Türkiye'nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya'ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. '