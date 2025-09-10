AYM, CHP'nin kurultay başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin kurultay davasına ilişkin yaptığı başvuruda kararını verdi. Anayasa Mahkemesi, CHP kurultayı ile ilgili ceza davasına bakan mahkemenin görevsizlik davasını reddetti. CHP'nin kurultay davası Ankara 26. Asliye Ceza mahkemesinde görülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay davaları sürüyor.CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı süreçte şimdi gözler Ankara'da...MAHKEME 15 EYLÜL'DE KARARINI VERECEKEkrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in başta olduğu değişimcilerin girişimi sonrası CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.Ancak kurultay sonrası delegelere para dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmedi.Bunun üzerine eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.CHP 38. Olağan Kurultayı'nda mahkeme 15 Eylül'de kararı verecek.CHP, AYM'YE BAŞVURDUAncak CHP mahkeme öncesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.CHP, kurultayı davasında görevli mahkeme tartışmasını AYM'ye taşıdı.AYM REDDETTİAnayasa Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talebini, “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti.