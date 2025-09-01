Putin'e Türkiye daveti! 'Bekliyoruz'...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan, Putin'i yakın zamanda Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, enerjideki ortaklığın stratejik olduğunu vurguladı.Putin, "Türkiye'ye herhangi bir kesinti olmadan Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlıyoruz" dedi.Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.Başkan Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.Erdoğan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.