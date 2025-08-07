Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Sonko, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze için mücadelemiz sürecek' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Senegal ile iş birliğimizi sağlamlaştırdık. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık bugün birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın Sonko ile ele aldık. Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'SENEGAL'İN DURUŞU ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'Görüşmemize Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldık. Senegal'in İsrail mezalimine karşı duruşunu takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinlilere sırtını dönmedi. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır.