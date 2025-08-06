Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki altında son durum ne? İşte 6 Ağustos 2025 altın fiyatları...
ABD ekonomisindeki yavaşlama endişesi yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltiyor. Küresel piyasalarda faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentilerle altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.
Serbest piyasada gram altın 4.414,08 TL'den, çeyrek altın ise 7.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 6 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
6 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 4.413,67
Satış 4.414,08
6 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 7.178,00
Satış 7.239,00
6 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 14.356,00
Satış 14.479,00
6 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 28.624,00
Satış 28.825,00
