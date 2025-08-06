Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki altında son durum ne? İşte 6 Ağustos 2025 altın fiyatları...