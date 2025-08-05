Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.Rüzgarın da; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.BALIKESİR 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 24°C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°CParçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 24°C, 39°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 24°C, 38°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA 26°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 25°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluISPARTA 20°C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI 19°C, 37°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 19°C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 23°C, 35°CParçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutluAz bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 20°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 23°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 21°C, 28°CParçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 20°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN 22°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 31°CParçalı, doğu kesimleri çok bulutluTRABZON 24°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 15°C, 35°CParçalı ve az bulutluKARS 15°C, 35°CParçalı ve az bulutluMALATYA 22°C, 40°CAz bulutluVAN 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 41°CAz bulutlu ve açık