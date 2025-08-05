Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın da; Marmara’da kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.
Rüzgarın da; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 19°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 23°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu
VAN 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık