Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler çevredekileri tedirgin etti.Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangını büyümeden söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.