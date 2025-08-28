Hatay’da orman yangını
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler çevredekileri tedirgin etti.Kaynak: İHA
EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.
