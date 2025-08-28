  • USD: 40,97 - 41,05
Hatay’da orman yangını

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan müdahale başlattı.

Ekleme: 28.08.2025 - 16:40 Güncelleme: 28.08.2025 - 16:43 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: İHA
Hatay’da orman yangınıHatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler çevredekileri tedirgin etti.

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA