FACİA GİBİ KAZA! Yaralılar var...
Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Manisa’nın Demirci-Salihli kara yolunda Mustafa Uysal (42) yönetimindeki otomobil ile Gülcan Büber’in (41) kullandığı araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Uysal’a ait otomobilde yangın çıktı.
ALEV ALAN ARACA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Kazada alev alan otomobil, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle birlikte Sibel (41), Arda (15) ve Eda Uysal (10) ile Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HATALI SOLLAMA İDDİASI
Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkanı Erkan Kara, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Kazanın, sürücü Mustafa Uysal’ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.
ALEV ALAN ARACA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Kazada alev alan otomobil, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle birlikte Sibel (41), Arda (15) ve Eda Uysal (10) ile Ömürcan (46) ve Muhammed Bozyiğit (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HATALI SOLLAMA İDDİASI
Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ile Belediye Başkanı Erkan Kara, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Kazanın, sürücü Mustafa Uysal’ın hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.